Зеленский предложил Раде разработать законы о выборах во время военного положения

Владимир Зеленский сообщил, что предложил Верховной раде разработать законодательство, регулирующее проведение выборов в условиях военного положения. Он подчеркнул, что Украина должна дать чёткие юридические ответы на вопросы, возникающие у международных партнёров, в том числе у США, относительно выборов, и призвал народных депутатов внести свои предложения.



«Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, и если партнёры, в том числе ключевой наш партнёр в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине – о выборах в условиях правового режима военного положения, мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение. Ожидаю, что народные депутаты предложат своё видение», – сказал Зеленский в вечернем обращении.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее заявлял о необходимости срочного проведения президентских выборов на Украине для восстановления демократических процедур. Неожиданно Владимир Зеленский озвучил готовность организовать президентские выборы в течение ближайших 60-90 дней. Он пояснил, что для этого требуется обеспечение безопасности процесса со стороны США и европейских партнёров.