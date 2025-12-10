Зеленский сдался после интервью Трампа: Какие выборы ждут Украину в 2025 году и на каких условиях? Оглавление Когда должны были пройти выборы и почему их отложили Что говорит Конституция Украины о сроках полномочий Зеленского Военное положение как юридическое препятствие для выборов Заявление Зеленского от 9 декабря: условия для проведения выборов Позиция Дональда Трампа Выборы в мирном плане США Какие законы нужно принять на Украине, чтобы выборы стали возможны Может ли Украина провести выборы в 2025 году: сценарии и мнение эксперта Возможны ли выборы президента Украины в 2025 году? Почему их отложили, что говорит конституция и при каких условиях Зеленский готов провести выборы — читайте подробнее в материале Life.ru. 10 декабря, 14:05 Зеленский сказал, что готов провести выборы — возможно ли это. Коллаж © Life.ru. Обложка © Gettyimages / Thierry Monasse, © ТАСС / Алексей Павлишак

В информационном поле снова активно поднимается вопрос о проведении президентских выборов на Украине. На фоне активной разработки американцами плана по прекращению конфликта между Россией и Украиной одной из главных тем обсуждения стали выборы президента последней, и кажется, совсем скоро они могут состояться. Когда должно было пройти переизбрание президента Украины, почему оно не состоялось вовремя и действительно ли Зеленский готов провести выборы в Незалежной — читайте в материале Life.ru.

Когда должны были пройти выборы и почему их отложили

Очередные выборы главы государства на Украине должны были пройти ещё в марте 2024 года, но из-за введённого в стране военного положения было принято решение их отменить и провести после отмены военного положения, то есть перенесли их на неопределённый срок.

Что говорит Конституция Украины о сроках полномочий Зеленского

Владимир Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году. Согласно Конституции Украины, срок полномочий президента составляет 5 лет. Следовательно, в 2024 году, а именно в мае, Зеленский должен был покинуть свой пост, но этого не произошло.

Военное положение как юридическое препятствие для выборов

Военное положение на Украине ввели ещё в феврале 2022 года. Вводится оно обычно на 90 дней и после продлевается ещё примерно на столько же, в последний раз это было сделано в ноябре 2025 года. Сегодня военное положение на Украине действует до 3 февраля 2026 года.

Согласно закону «О правовом режиме военного положения» запрещается проведение выборов любого уровня на время действия режима, как президентских, так и парламентских.

Официальная позиция Зеленского такова: он остаётся президентом «до избрания и вступления в должность нового президента». А провести выборы нового главы можно только после отмены военного положения в стране.

Заявление Зеленского от 9 декабря: условия для проведения выборов

9 декабря 2025 года Зеленский заявил, что согласен провести президентские выборы на Украине, но при соблюдении ряда условий.

Главными причинами, препятствующими проведению выборов, глава Украины назвал безопасность и законность процедуры.

В первую очередь он просит своих западных партнёров помочь с организацией и обеспечением безопасности для граждан. Также, по его словам, необходимо продумать, каким образом можно провести голосование для военных, находящихся на фронте.

— Заявляю это открыто и прошу Соединённые Штаты Америки помочь мне. Можно вместе с европейскими коллегами обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60–90 дней Украина будет готова к проведению выборов. Я лично имею на это волю и готовность, — сказал Зеленский.

Во-вторых, необходимо определиться с законодательной основой для легитимности проведения выборов в условиях военного положения, так как, по местному законодательству, проводить их сейчас нельзя. Для решения этого вопроса Зеленский обратился к депутатам пропрезидентской фракции «Слуга народа» с просьбой «подготовить законодательные предложения», которые бы позволили организовать легитимные выборы главы государства.

Президентские выборы на Украине — когда можно проводить. Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Позиция Дональда Трампа

Новое и активное обсуждение вопроса о проведении выборов на Украине началось после интервью Дональда Трампа Politico, где действующий глава Соединённых Штатов заявил, что Зеленский использует конфликт для того, чтобы подольше оставаться в президентском кресле.

— Украина использует войну, чтобы не проводить выборы… Это уже не демократия, — высказался Дональд Трамп.

Он считает, что народ Украины должен проголосовать и выбрать нового главу государства, возможно, даже снова Зеленского. Трамп предполагает, что у него тоже есть шансы.

Выборы в мирном плане США

На самом деле вопрос проведения выборов на Украине действительно подняли не вчера. Новый виток обсуждений этой проблемы начался ещё с предложенного мирного плана США из 28 пунктов, один из которых как раз содержал в себе требование проведения выборов в течение 100 дней.

Однако после согласования этого проекта с Украиной и ЕС количество пунктов сократилось до 20, и, так как подробности содержания официально не раскрывались, точно неизвестно, рассматривается ли момент с проведением выборов как одно из условий завершения конфликта сейчас.

Какие законы нужно принять на Украине, чтобы выборы стали возможны

Чтобы проведение выборов президента, да и любых других на Украине стало возможным, по словам Зеленского, необходимо внести изменения в законодательных основы и закон «О выборах во время военного положения». Как можно понять, это единственное официальное препятствие для организации голосования.

Может ли Украина провести выборы в 2025 году: сценарии и мнение эксперта

Вероятность того, что в скором времени Украина проведёт выборы, есть, но ожидать, что это случится в 2025 году, не стоит. По словам того же Владимира Зеленского, для подготовки выборов необходимо минимум 60 дней, а значит, при сохранении военного положения раньше февраля 2026 года это вряд ли случится.

Выбрать нового президента Украины могут раньше, если только мирный план подпишут, образно, завтра. В таком случае боевые действия остановятся и военное положение отменят, а значит, законодательных препятствий для проведения президентских выборов не будет и тратить время на внесение изменений в законы не потребуется. Но даже так успеть организовать такое масштабное мероприятие за три недели почти невозможно.

Директор Института нового общества, политолог Василий Колташов в беседе с Life.ru отметил, что Зеленский может внести поправки в этот закон, не отменяя его. Например, может быть внесена поправка о том, что выборы всё-таки провести можно один раз. Соответственно, закон о военном положении будет действовать и не возникнут новые проблемы, как, например, необходимость открыть границы и смириться с массовой миграцией мужчин, но в то же время и будет выполнено требование США о выборах.

– Ясно, что Зеленский не хотел бы проводить сейчас никаких выборов. Хотя провести выборы, в принципе, он готов, но он не готов их проиграть. А чтобы попытаться не проиграть, он может провести выборы в одном формате — голосование за границей, в частности, в странах Западной Европы, где местные посольства обеспечат ему 100% голосов. Но в то же время ему придётся открывать участки и внутри страны. Но здесь он может дать установку о выдвижении только старых партий, за исключением «Оппозиционного блока». Внутри страны поддержка Зеленского будет куда меньше, но за счёт голосов за границей он наберёт большинство. Такие же выборы недавно провела Майя Санду в Молдавии, — отметил Василий Колташов в беседе с Life.ru.

По мнению эксперта, Зеленский не хотел бы проводить выборы, потому что начнутся разговоры, что он всё сфальсифицировал. И в то же время он боится, что американцы будут оказывать давление на этот процесс. В то же время есть такая фигура, как Валерий Залужный, который воспринимается как главный оппонент Зеленского. Но Залужный контролирует только одно посольство — в Лондоне, а все остальные находятся под контролем Зеленского. Поэтому без административного ресурса вряд ли Залужный обойдёт Зеленского, поскольку он не сможет посчитать голоса в свою пользу. Но после такого сценария Залужный может поднять мятеж, повести за собой армию и сместить Зеленского. Сам Зеленский прекрасно понимает, что не популярен в армии, которая недовольна большими потерями. Поэтому в случае военного мятежа на защиту нынешнего главы никто не встанет.

— Но здесь возникает стандартный вопрос, а зачем менять Зеленского на Залужного американцам? Залужный вообще никакие переговоры вести не будет. А Россия готова вести переговоры с Залужным? Залужный — это кандидат войны. Соответственно, нужен другой кандидат. Поэтому для Зеленского скорее опасен не Залужный, а кто-то третий. Например, (Пётр) Порошенко*, который скажет: «А не виноват, при мне был мир, я же ладил с Россией, а Зеленский всё разрушил». С возвращением Порошенко* на президентский пост США могут возлагать надежду на достижение договорённостей с Россией, о чём постоянно говорит Трамп, — заключил Василий Колташов.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Авторы Андрей Ананьев