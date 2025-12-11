Европейские лидеры представили Трампу план о территориальных уступках Украины

Представители европейских стран направили президенту США Дональду Трампу предложение о территориальных уступках со стороны Киева в ходе обсуждений мирного урегулирования конфликта на Украине. В беседе с ним приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Если мы продолжим этот процесс так, как планируем, то в выходные состоятся переговоры с правительством США», — отметил Мерц в разговоре с Reuters.

По словам Мерца, европейские лидеры провели конструктивный разговор с Трампом, обсудив дальнейшие шаги по урегулированию конфликта. Европейцы дали американскому президенту ясно понять суть предложения и ожидания относительно возможных уступок со стороны Украины. У немецкого канцлера сложилось твёрдое впечатление, что президент США готов идти по этому пути вместе с ними.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время 90-минутной встречи с главой украинского режима Владимиром Зеленским призвала его пойти на «болезненные уступки» для завершения конфликта на Украине. Зеленский пытался убедить Мелони смягчить позицию президента США Дональда Трампа.