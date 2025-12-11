Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе 90-минутной встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским призвала его пойти на «болезненные уступки» для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По данным издания, Зеленский, в свою очередь, пытался убедить Мелони смягчить позицию президента США Дональда Трампа. Кроме того, Украина представила список требований, включая активное участие Италии в экспроприации замороженных российских активов и присоединение Рима к программе по закупке вооружения для киевского режима Purl. Как отмечает газета, разговор был напряженным и полным противоречий.

«Со стороны нашего премьер-министра разговор был откровенным, и её посыл можно резюмировать так: «Учтите, что вам, возможно, придётся пойти на некоторые болезненные уступки», — говорится в статье.

Газета Repubblica также указывает, что Мелони предупреждала экс-комика о невозможности для Евросоюза обеспечивать надлежащую поддержку Украины без помощи США. В связи с этим премьер призвала Зеленского продолжать работу с мирным планом Трампа для обеспечения американских гарантий безопасности Украины.