Евросоюз не будет принуждать Украину к уступкам в ходе возможных переговоров по урегулированию. Глава евродипломатии Кая Каллас также заявила, что без согласия европейской стороны ни один мирный план не сможет быть реализован на практике.

«У нас был мирный план, который мы представили, но он идеалистичен, потому что мы не можем заставить Украину идти на такие уступки — я считаю, что это принципиально неправильно», — отметила она в Европарламенте,

По словам Каллас, у ЕС есть собственные требования к процессу, включая условия, которые должны быть выполнены Россией. Любая мирная инициатива, не получившая одобрения со стороны европейцев или украинского руководства, по её оценке, обречена на провал. В своём выступлении Каллас также добавила, что у ЕС якобы имеются якобы определённые «рычаги» влияния, чтобы предъявлять свои требования в диалоге с Москвой.

Ранее Кайя Каллас утверждала, что начинать переговоры с Россией в текущих условиях не соответствует интересам Евросоюза. Москва рассчитывает выждать и дождаться ослабления Запада, чтобы обеспечить для себя максимально выгодные условия урегулирования.