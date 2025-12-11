Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 декабря, 18:56

Трамп осведомлён об ответе Киева на мирный план США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп получил информацию о последнем ответе Киева на американский план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время регулярного брифинга для журналистов.

«Да, он осведомлён», — подтвердила Ливитт.

Зеленский допустил референдум на Украине по территориальным вопросам
Зеленский допустил референдум на Украине по территориальным вопросам

Напомним, что украинские власти передали Вашингтону свои поправки к мирному плану. Ответ был направлен в среду после консультаций с европейскими партнёрами. Документы могут включать комментарии к пунктам о контроле над территориями и положением дел на Запорожской атомной электростанции.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • План Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar