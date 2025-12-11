Трамп осведомлён об ответе Киева на мирный план США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп получил информацию о последнем ответе Киева на американский план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время регулярного брифинга для журналистов.
«Да, он осведомлён», — подтвердила Ливитт.
Напомним, что украинские власти передали Вашингтону свои поправки к мирному плану. Ответ был направлен в среду после консультаций с европейскими партнёрами. Документы могут включать комментарии к пунктам о контроле над территориями и положением дел на Запорожской атомной электростанции.
