11 декабря, 16:49

Зеленский допустил референдум на Украине по территориальным вопросам

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский заявил, что на Украине может пройти референдум по территориальным вопросам. Такое заявление прозвучало в беседе с украинскими журналистами.

Главарь режима напомнил, что сейчас Киев и Вашингтон рассматривают мирный план, по которому новые российские регионы могут быть признаны мировой общественностью. Стоит отметить, что прежде Зеленский вообще отвергал даже мысль об отказе от земель.

Ранее Киев передал администрации США документ с замечаниями к последней версии американского плана урегулирования украинского конфликта. Ответ был направлен после консультаций с европейскими партнёрами, прежде всего Великобританией, Францией и Германией. Подготовкой материалов занимался советник по национальной безопасности и главный переговорщик Рустем Умеров. По данным Telegraph, украинская сторона в готова рассмотреть возможность территориальных уступок в Донбассе.

