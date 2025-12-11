США хотят создать самую «передовую буферную зону» на Украине

Вашингтон поможет Украине создать «самую высокотехнологичную демилитаризованную зону» в рамках гарантий безопасности, если Киев выведет своих солдат из Донбасса и согласится сформировать там «буферную зону». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на министра армии США Дэна Дрисколла, выступившего с таким заявлением во время визита в Киев.

«Дрисколл заявил, что администрация [президента США Дональд] Трампа готова обеспечить Украине гарантированную безопасность в рамках сделки, наряду с «самой высокотехнологичной демилитаризованной зоной» в мире», — говорится в публикации.

Как рассказали газете европейские дипломаты, присутствовавшие на встрече Дрисколла с украинскими чиновниками, Вашингтон готов «организовать самую сильную линию в мире». По данным издания, послы ЕС были весьма обескуражены таким предложением от американской стороны. США якобы настроены создать «буферную зону», которая будет походить на границу между КНДР и Южной Кореей.

Ранее колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что вопреки жёсткому переговорному стилю американского лидера Дональда Трампа, мирное урегулирование, закрепляющее членство Украины в ЕС и её суверенитет под международными гарантиями, становится осязаемым. По его словам, также США хотят создать демилитаризованную зону по всей линии соприкосновения (от Херсона до Донбасса) с последующей, более глубокой буферной зоной, свободной от тяжёлого вооружения, за которой будет установлено «пристальное» наблюдение.