ЕС, гарантии, армия: WP узнала план США по Украине из трёх пакетов

Вопреки жёсткому переговорному стилю американского лидера Дональда Трампа, мирное урегулирование, закрепляющее членство Украины в ЕС и её суверенитет под международными гарантиями, становится осязаемым. С таким утверждением выступил колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на информированные источники в США, Украине и Европе.

По данным украинского источника, переговорный пакет включает три ключевых элемента: собственно мирное соглашение, механизмы безопасности и план экономического возрождения. Президент Финляндии Александр Стубб уточнил, что обновленная американская инициатива сократилась с 28 до 20 пунктов. Ожидается, что 10 декабря Украина и европейские партнёры представят пакет поправок.

Собеседники Игнатиуса раскрыли основные обсуждаемые пункты:

1. Вступление в ЕС: Цель — присоединение Украины к Евросоюзу в 2027 году. Хотя Венгрия выражает сомнения, администрация Трампа уверена в преодолении этого сопротивления. Ожидается, что членство стимулирует торговлю, инвестиции и борьбу с коррупцией. Москва ранее заявляла, что евроинтеграция является суверенным правом Киева.

2. Гарантии Безопасности (Аналог Статьи 5): Киев настаивает на соглашении с Вашингтоном, которое должно быть ратифицировано Конгрессом, с отдельным документом от европейских стран. Рабочая группа США и Украины прорабатывает детали оперативного реагирования на российские нарушения. Надежность этих гарантий, по мнению Игнатиуса, осложняется формулировками новой Стратегии нацбезопасности США.

3. Суверенитет и Армия: Обсуждается защита суверенитета Украины от любого российского вето. В рамках этого аспекта рассматривается ограничение численности ВСУ до 800 тысяч военнослужащих. Киев выступает против конституционных ограничений, указывая на возможность использования Национальной гвардии и других вспомогательных структур.

4. Демилитаризация: Планируется создание демилитаризованной зоны по всей линии соприкосновения (от Херсона до Донбасса) с последующей, более глубокой буферной зоной, свободной от тяжелого вооружения, за которой будет установлено «пристальное» наблюдение.

5. Управление ЗАЭС: Предлагается передача контроля над Запорожской АЭС под управление США.

6. Экономический План: Администрация Трампа предлагает использовать 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов для компенсации Украине, с возможностью увеличения этой суммы. Вашингтон также обсуждает с Ларри Финком (BlackRock) доработку Фонда развития Украины, нацеленного на привлечение 400 миллиардов долларов, с участием Всемирного банка. WP сообщает, что Трамп желает аналогичных инвестиционных инициатив и для России.

Игнатиус предупреждает, что Трамп может подорвать прогресс, чрезмерно надавив на Киев и европейских партнеров, что может спровоцировать продолжение военного конфликта. Журналист заключает, что на дипломатию накладывает отпечаток и смена курса Вашингтона, отраженная в новой Стратегии нацбезопасности.

По мнению колумниста, самая большая ошибка для Трампа — это ультиматум «сейчас или никогда», поскольку дипломатия и «хороший бизнес» так не работают. Он советует Трампу заключить долгосрочную, разумную сделку, иначе он рискует остаться ни с чем, а конфликт может перейти в «еще более разрушительную фазу».

Ранее Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «великолепным торгашом». По мнению хозяина Белого дома, Зеленскому удалось убедить Джо Байдена выделить Украине 350 миллиардов долларов. Республиканец также заявил, что в частных беседах называет Зеленского Финеасом Тейлором Барнумом, сравнивая его с основателем бродячего цирка, умеющим «сбыть любой товар».