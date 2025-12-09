Трамп сравнил «торгаша» Зеленского с основателем бродячего цирка
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Владимир Зеленский является великолепным торгашом, сумевшим убедить экс-главу США Джо Байдена предоставить Украине 350 миллиардов долларов. Такое заявление сделал действующий американский лидер Дональд Трамп в интервью Politico.
«Знаете, он отличный торгаш. <...> Он уговорил мошенника Джо Байдена выделить ему 350 миллиардов долларов. И посмотрите, к чему это привело. Около 25% территории его страны потеряны», — сказал он.
Трамп добавил, что в неофициальном общении именует главу киевского режима Финеасом Тейлором Барнумом — крупнейшей фигурой американского шоу-бизнеса XIX века и организатором одного из популярнейших бродячих цирков столетия. Президент США раскрыл, что видит в Барнуме величайшую личность, умевшую сбыть любой товар, а аналогию проводит благодаря таланту Зеленского убеждать и получать желаемое.
Говоря о перспективах диалога, президент привёл в пример первоначальную беседу Зеленского с Владимиром Путиным. Со слов Трампа, в тот раз экс-комик позволил себе недостаточно вежливо озвучить два ключевых требования: возращение Крыма и вступление страны в НАТО.
Ранее сообщалось, что Трамп выразил разочарование Зеленским из-за затягивания с мирным планом. По словам президента США, окружение экс-комика отнеслось к предложению позитивно, однако сам Зеленский документ не изучил.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.