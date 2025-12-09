Владимир Зеленский является великолепным торгашом, сумевшим убедить экс-главу США Джо Байдена предоставить Украине 350 миллиардов долларов. Такое заявление сделал действующий американский лидер Дональд Трамп в интервью Politico.

«Знаете, он отличный торгаш. <...> Он уговорил мошенника Джо Байдена выделить ему 350 миллиардов долларов. И посмотрите, к чему это привело. Около 25% территории его страны потеряны», — сказал он.

Трамп добавил, что в неофициальном общении именует главу киевского режима Финеасом Тейлором Барнумом — крупнейшей фигурой американского шоу-бизнеса XIX века и организатором одного из популярнейших бродячих цирков столетия. Президент США раскрыл, что видит в Барнуме величайшую личность, умевшую сбыть любой товар, а аналогию проводит благодаря таланту Зеленского убеждать и получать желаемое.

Говоря о перспективах диалога, президент привёл в пример первоначальную беседу Зеленского с Владимиром Путиным. Со слов Трампа, в тот раз экс-комик позволил себе недостаточно вежливо озвучить два ключевых требования: возращение Крыма и вступление страны в НАТО.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил разочарование Зеленским из-за затягивания с мирным планом. По словам президента США, окружение экс-комика отнеслось к предложению позитивно, однако сам Зеленский документ не изучил.