Журналист Рик Санчес заявил о возможном повторении судьбы первого президента Румынии Николае Чаушеску для главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в социальной сети X, комментируя перспективы урегулирования конфликта на Украине.

Санчес отметил, что европейские страны и Украина достигли тупика в своих усилиях.

«У Зеленского нет иного выбора, кроме как принять условия урегулирования», — процитировал он Трампа. Журналист считает, что в противном случае главаря киевского режима ожидает «ужасный финал в стиле Чаушеску».

Николае Чаушеску управлял Румынией с 1965 по 1989 годы. В декабре 1989 года, на фоне массовых протестов, Чаушеску и его супруга Елена покинули Бухарест, но были задержаны и заключены под стражу. Суд над ними состоялся 25 декабря 1989 года в военном гарнизоне Тырговиште. Супругов Чаушеску признали виновными в масштабных злоупотреблениях властью и попытках геноцида, после чего незамедлительно привели в исполнение смертный приговор.

Ранее Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «великолепным торгашом». По мнению хозяина Белого дома, Зеленскому удалось убедить Джо Байдена выделить Украине 350 миллиардов долларов. Республиканец также заявил, что в частных беседах называет Зеленского Финеасом Тейлором Барнумом, сравнивая его с основателем бродячего цирка, умеющим «сбыть любой товар».

Что касается мирного урегулирования — люди из окружения Дональда Трампа дали Владимиру Зеленскому «окно» для ответа на мирный план до 25 декабря. По информации Financial Times, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, оказывали давление на Зеленского, призывая к скорейшему принятию решения. Также Трамп заявил о необходимости проведения президентских выборов на Украине.