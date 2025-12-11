ВСУ пытались атаковать Москву дальнобойными дронами «Лютый»

Украинские военнослужащие в ночь на 11 декабря отправили в сторону Москвы беспилотники типа «Лютый». Об этом сообщает SHOT. Этот дрон может нести на себе до 50 килограммов взрывчатки и является аналогом турецкого «Байрактара».

Взрывы в небе отчётливо слышали жители Раменского, Домодедово и Истры. Пострадавших и разрушений на земле нет. Атака на столицу была успешно отражена. Во время работы ПВО были ограничены полёты гражданских лайнеров.