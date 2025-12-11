Путин в Индии
11 декабря, 07:46

ВСУ пытались атаковать Москву дальнобойными дронами «Лютый»

Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Украинские военнослужащие в ночь на 11 декабря отправили в сторону Москвы беспилотники типа «Лютый». Об этом сообщает SHOT. Этот дрон может нести на себе до 50 килограммов взрывчатки и является аналогом турецкого «Байрактара».

Взрывы в небе отчётливо слышали жители Раменского, Домодедово и Истры. Пострадавших и разрушений на земле нет. Атака на столицу была успешно отражена. Во время работы ПВО были ограничены полёты гражданских лайнеров.

Напомним, на подлёте к Москве уничтожили 35 беспилотников ВСУ. Обломки упали за пределами жилых кварталов. Утром 11 декабря Росавиация сообщила, что ограничения на прилёт и вылет воздушных судов сняты, и аэропорты возвращаются к штатной работе.

