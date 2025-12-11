Четыре российских аэропорта возвращаются к обычному режиму работы
Обложка © Life.ru
План «Ковёр» отменили в аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский (Раменское) и Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в ведомстве.
Ранее пассажиры Внуково были вынуждены ожидать возобновления работы аэропорта на туристических ковриках, картонках и скамейках. Представитель аэропорта пообещал, что с пассажирами свяжутся представители авиакомпаний для организации размещения в гостиницах. Кроме того, начата выдача ваучеров на питание и воду. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принимает перенаправленные рейсы из Москвы из-за ограничений, введенных в московских аэропортах.
