11 декабря, 05:09

Четыре российских аэропорта возвращаются к обычному режиму работы

Обложка © Life.ru

План «Ковёр» отменили в аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский (Раменское) и Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в ведомстве.

На подлёте к Москве уничтожили ещё один украинский беспилотник — 32-й по счёту
Ранее пассажиры Внуково были вынуждены ожидать возобновления работы аэропорта на туристических ковриках, картонках и скамейках. Представитель аэропорта пообещал, что с пассажирами свяжутся представители авиакомпаний для организации размещения в гостиницах. Кроме того, начата выдача ваучеров на питание и воду. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принимает перенаправленные рейсы из Москвы из-за ограничений, введенных в московских аэропортах.

