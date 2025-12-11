Путин в Индии
11 декабря, 03:23

Пассажиры спят на ковриках во Внуково из-за закрытого неба над Москвой

Аэропорт Внуково до сих пор закрыт из-за угрозы атак украинских беспилотников. Пассажиры вынуждены ожидать возобновления работы аэропорта на туристических ковриках, картонках и скамейках. Кадрами с места делится SHOT.

Аэропорт Внуково парализован из-за атаки украинских беспилотников. Видео © SHOT

Представитель аэропорта пообещал, что с пассажирами свяжутся представители авиакомпаний для организации размещения в гостиницах. Кроме того, начата выдача ваучеров на питание и воду.

Пассажиры спят на ковриках во Внуково из-за закрытого неба над Москвой. Фото © SHOT

Что известно о массированной атаке к этому моменту:

Атака началась около 00: 30 ночи. Всего на подлёте к Москве сбит 31 украинский БПЛА. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет. Жители Раменского, Домодедово и Истры сообщали о взрывах в небе. Задерживаются более 50 рейсов.

Небо над столицей закрыли в 01:54 ночи. Временные ограничения введены в аэропортах Жуковский, Домодедово, Внуково и Шереметьево. Несколько самолётов не смогли приземлиться в Москве и ушли в Петербург.

Взрывы прогремели над Тулой и городом Алексин. ПВО уничтожали ВСУшные дроны. Местные сообщают о 5-7 взрывах в небе.

Серия взрывов была слышна над Ярославлем. Очевидцы сообщали, что ПВО отражала атаку БПЛА. Информации о разрушениях нет.

Минимум шесть взрывов слышали жители Великого Новгорода. Сообщается о пожаре в черте города. Официальной информации пока нет.

В Шереметьево введены временные ограничения на полёты
В Шереметьево введены временные ограничения на полёты

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принимает перенаправленные рейсы из Москвы из-за ограничений, введенных в московских аэропортах. Возможны корректировки в расписании. В сообщении аэропорта говорится о готовности принимать рейсы, пассажирам рекомендуют следить за обновлениями статуса рейсов. Сейчас все аэропорты Москвы закрыты из-за атаки украинских БПЛА.

Обложка © SHOT

