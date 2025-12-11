Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 21:16

В Шереметьево введены временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Причиной ограничений названа необходимость обеспечения безопасности полётов. Сроки действия ограничений не уточняются.

Обломки украинского БПЛА упали на жилые дома в Воронеже
Обломки украинского БПЛА упали на жилые дома в Воронеже

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО сбили украинский беспилотник на подлёте к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Также сообщалось о перехвате 37 украинских беспилотников над Брянской, Калужской, Воронежской, Курской и Белгородской областями в период с 20:00 до 23:00. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Московская область
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar