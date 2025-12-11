В Шереметьево введены временные ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Причиной ограничений названа необходимость обеспечения безопасности полётов. Сроки действия ограничений не уточняются.
Ранее сообщалось, что российские системы ПВО сбили украинский беспилотник на подлёте к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Также сообщалось о перехвате 37 украинских беспилотников над Брянской, Калужской, Воронежской, Курской и Белгородской областями в период с 20:00 до 23:00. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью.
