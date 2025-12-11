В Шереметьево введены временные ограничения на полёты

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Обломки украинского БПЛА упали на жилые дома в Воронеже

