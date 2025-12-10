Расчёты ПВО сбили украинский беспилотник на подлёте к Москве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Системы противовоздушной обороны сбили украинский дрон на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в заявлении.
А ранее ПВО РФ в период с 20:00 по 23:00 перехватили 37 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. Наибольшее количество беспилотников — 25 — сбили над Брянской областью. Пять БПЛА ликвидировали над Калужской областью, три — над Воронежской областью. По два дрона уничтожили над Курской и Белгородской областями.
