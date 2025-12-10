Путин в Индии
Регион
10 декабря, 20:53

Расчёты ПВО сбили украинский беспилотник на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Системы противовоздушной обороны сбили украинский дрон на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в заявлении.

А ранее ПВО РФ в период с 20:00 по 23:00 перехватили 37 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. Наибольшее количество беспилотников — 25 — сбили над Брянской областью. Пять БПЛА ликвидировали над Калужской областью, три — над Воронежской областью. По два дрона уничтожили над Курской и Белгородской областями.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Тимур Хингеев
