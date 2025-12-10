Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что атака беспилотников ВСУ на Москву преследовала цель сорвать мирные переговоры. По его словам, Киев специально усиливает удары по России именно тогда, когда посредники пытаются усадить Украину за стол переговоров. Это позволяет киевскому режиму представить себя жертвой и переложить всю ответственность на Москву.

Липовой подчеркнул, что массовые налёты на российскую территорию и атаки по гражданским объектам происходят регулярно в моменты, когда речь заходит о перемирии.

«Каждый раз, как только об этом заходит речь, Киев усиливает свою террористическую деятельность только с одной целью: чтобы Россия отказалась вести переговоры», — указал специалист в беседе с NEWS.ru.

Такой подход, по мнению эксперта, помогает Украине перед мировой общественностью и Европой выглядеть пострадавшей стороной. В результате вся вина за срыв диалога ложится на российскую сторону, что идеально вписывается в стратегию киевских властей по поддержанию конфликта.

Напомним, сегодня утром, 10 декабря, ВСУ попытались дронами атаковать Москву. Первый БПЛА был сбит в 8 утра. Всего российские силы ПВО сбили пять дронов в течение дня.