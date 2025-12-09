Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 декабря, 18:45

Миллион за дрон: Кадыров наградит бойца, сбившего БПЛА в Чечне

Кадыров наградил бойца миллионом рублей за отражение атаки БПЛА в Чечне

Обложка © Life.ru

В Чечне силовики уничтожили очередной украинский беспилотник, залетевший на территорию региона. Как сообщил Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале, оператор, чьи действия позволили быстро выявить и ликвидировать угрозу, получил благодарственное письмо и премию в 1 млн рублей.

«Сбит украинский беспилотник, а боец, действия которого привели к такому результату, отмечен Благодарственным письмом Главы ЧР и денежной премией в размере 1 миллион рублей», — указал глава Чечни.

На совещании с силовыми структурами глава республики отметил, что подразделения действовали оперативно и слаженно. Министр внутренних дел Аслан Ирасханов рассказал, что дополнительно усилены меры противодействия БПЛА, хотя в ряде случаев работу осложняет погода. Кадыров подчеркнул, что регион продолжит укреплять систему защиты от воздушных угроз.

Видео отражения атаки беспилотника в Чечне ранее публиковал Life.ru. Всего над регионом сегодня, 9 декабря, было сбито два украинских дрона. Ещё один БПЛА был ликвидирован над территорией соседнего региона.

