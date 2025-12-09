Кадыров показал, как над Чечнёй отразили атаку дронов ВСУ

Два беспилотника сбили над территорией Чеченской Республики, ещё один — над территорией соседнего региона, об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров, показав видео с моментом уничтожения БПЛА.

«Один БПЛА сбит силами ПВО ВКС МО России над территорией соседней республики. Два — мобильными огневыми группами МВД по ЧР и Росгвардии по ЧР над территорией Чеченской Республики. На кадрах уничтожение нацистского беспилотника над Грозненским районом ЧР», — написал Кадыров.

Он выразил благодарность защитникам за бдительность и эффективную слаженную работу.

А ранее сегодня утром ВСУ атаковали Чебоксары. Первые взрывы в городе прозвучали около семи утра, украинский БПЛА повредил многоэтажку. В результате удара есть пострадавшие — медпомощь получают 14 человек, включая ребёнка.