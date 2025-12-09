Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 декабря, 05:21

Глава Чувашии сообщил о пострадавших в ходе удара ВСУ по Чебоксарам

Обложка © Life.ru

Атака украинских беспилотников на Чебоксары подтверждена главой Чувашской республики Олегом Николаевым, при этом стало известно о пострадавших в результате падения обломков сбитых аппаратов.

В результате удара беспилотников по городу сработали системы противовоздушной обороны. Сообщалось, что обломки сбитых БПЛА повредили жилой многоквартирный дом.

«К сожалению, есть пострадавшие, повреждения жилых домов. На данный момент все экстренные службы работают в усиленном режиме, оперативно устраняют последствия и обеспечивают безопасность», — написал он в телеграм-канале.

Напомним, первые взрывы в Чебоксарах прозвучали в районе 7 часов утра. Впоследствии жители города слышали ещё несколько хлопков. В настоящий момент власти частично перекрыли проспект Ивана Яковлева и улицу Хевешскую.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Оксана Попова
