7 декабря, 21:49

Обломки сбитых БПЛА упали в районе жилых домов в Волгограде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Подразделения ПВО Министерства обороны России отражают ночную атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на улице Лодыгина в районе домов 12 и 13. На место инцидента оперативно направлены пожарные и медицинские службы.

«Приведены в готовность пункты временного размещения. По предварительным данным пострадавших нет», — говорится в сообщении администрации региона.

За пять часов над регионами РФ уничтожены 17 украинских БПЛА

В настоящий момент в Волгограде закрыт аэропорт. Пассажирам рекомендовано обращаться к авиаперевозчикам за актуальной информацией о рейсах.

Артём Гапоненко
