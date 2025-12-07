Путин в Индии
7 декабря, 20:37

За пять часов над регионами РФ уничтожены 17 украинских БПЛА

Обложка © Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских БПЛА за пять часов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«С 18:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении.

Семь дронов сбили над Ростовской областью, по четыре — над Белгородской и Воронежской областями. Ещё один БПЛА уничтожили над Брянской областью и один — над акваторией Чёрного моря.

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Ранее в Киришском районе Ленинградской области завершили обезвреживание обломков сбитых беспилотников. Все оставшиеся фрагменты передали в Следственный комитет для дальнейшего расследования.

