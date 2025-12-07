В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Он призвал население следить за официальными оповещениями от правительства области и МЧС России.

Ранее российская система противовоздушной обороны уничтожила одиннадцать украинских беспилотников в небе над Курской и Белгородской областями. Жертв и разрушений на земле не зафиксировано. Дежурными средствами ПВО уничтожены 7 БПЛА — над территорией Курской области и 4 — над территорией Белгородской области.