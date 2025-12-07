ПВО сбила 11 украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

Российская система ПВО ликвидировала одиннадцать украинских беспилотников в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны России. Жертв и разрушений на земле нет.

«7 декабря с 13:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 7 — над территорией Курской области и 4 — над территорией Белгородской области», — уточнили в ведомстве.

Ранее система противовоздушной обороны уничтожила два украинских беспилотных летательных аппарата в ходе отражения воздушной атаки в Тульской области. Никто не пострадал.