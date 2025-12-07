Системы ПВО в Тульской области отбили атаку украинских беспилотников

Системы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата в ходе отражения воздушной атаки. О произошедшем сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, отметив, что угроза новых атак дронов в регионе сохраняется.

«Упавшие на землю БПЛА, как правило, содержат взрывчатые вещества. Приближаться к ним запрещено!», — отметил он у себя в телеграм-канале.

По словам главы региона, пострадавших в результате инцидента нет. Он призвал граждан немедленно звонить в экстренные службы при обнаружении обломков дронов.

Ранее Life.ru рассказывал, как российские военнослужащие с помощью беспилотника вывели мирных жителей к своим позициям под миномётным градом от ВСУ. Люди сперва подумали, что дрон украинский, однако затем он им слегка «кивнул» и повёл подальше от обстрелов.