«Он кивнул»: Российский дрон вывел беженцев из Красноармейска под огнём миномётов ВСУ

В Красноармейске российский беспилотный летательный аппарат помог группе мирных жителей безопасно выйти из зоны боевых действий. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в беседе с РИА «Новости».

Женщина из той группы. рассказала, что украинские военные обстреляли из миномётов и автоматов группу из семи беженцев, пытавшихся покинуть город. Над ними 40 минут висел российский дрон, которого они сначала приняли за вражеский.

«Всё-таки как-то мы поняли — он нам кивнул немножко. Вот так кивнул. Ну попробуем пойти за ним. Если украинский — ударит. Если русский — будет вести нас. Он нам опять кивнул, что, мол, идите за нами. Ну мы и пошли за ним», — вспоминала мирная жительница.

Беспилотник в итоге проводил беженцев до позиций российских войск, что позволило им спастись.

Ранее Life.ru рассказывал, как украинские военнослужащие запускали беспилотники с крыши жилого дома в Димитрове и поплатились. В Минобороны показали видео, где российские солдаты наносят удар прямо по месту запуска.