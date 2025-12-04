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Опубликовано 4 декабря 2025, 19:17

ВСУ запускали дроны с жилой многоэтажки в Димитрове и поплатились

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Varga Jozsef Zoltan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Varga Jozsef Zoltan

Украинские подразделения в Димитрове (Мирноград) в ДНР разместили позиции для запуска беспилотников прямо на крыше жилой многоэтажки. Это следует из видео Минобороны.

Военное ведомство опубликовало ролик, на котором операторы БПЛА 27-й гвардейской мотострелковой дивизии наносят удар по пункту управления дронами. На кадрах видно, как объект был уничтожен.

Работа российских беспилотных систем. Видео © Минобороны России

Судя по опубликованной записи, позиция находилась на плоской кровле жилого дома. Согласно сообщению Минобороны, удар был нанесён расчётом беспилотников группировки «Центр». Само видео демонстрирует работу операторов и момент точного поражения цели.

Ранее Минобороны РФ неоднократно заявляло о подобной тактике размещения военных объектов ВСУ в жилых кварталах.

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Никита Никонов
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