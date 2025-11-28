Минобороны России информировало, что военнослужащие Центрального военного округа за прошедшую неделю ликвидировали свыше 1710 украинских военнослужащих в районах населённых пунктов Красноармейск и Димитров (Покровск и Мирноград соответственно). В боях уничтожены один танк, 33 единицы боевой бронированной техники, 17 транспортных средств и девять артиллерийских установок.

Также отмечено, что российские солдаты успешно отбили около 54 нападений ВСУ, направленных на прорыв окружения в районе Красноармейска. В результате отражённых атак уничтожены более 225 украинских военных и 11 бронемашин.Одновременно с этим бойцы центрального командования продолжали активное продвижение в микрорайонах Восточном, Западном и южном секторе Димитрова.

Между тем украинское командование осуществляет срочную переброску дополнительных сил на Харьковское направление для укрепления позиций в районе Волчанска. В район населённого пункта Вильча направляются 225-й отдельный штурмовой полк и 48-й отдельный разведывательный батальон Вооружённых сил Украины. Эти подразделения призваны спасти ситуацию на критическом участке фронта.