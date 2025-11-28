Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 09:35

Российские военные нейтрализовали более тысячи ВСУшников у Красноармейска и Димитрова

Обложка © Шедеврум

Обложка © Шедеврум

Минобороны России информировало, что военнослужащие Центрального военного округа за прошедшую неделю ликвидировали свыше 1710 украинских военнослужащих в районах населённых пунктов Красноармейск и Димитров (Покровск и Мирноград соответственно). В боях уничтожены один танк, 33 единицы боевой бронированной техники, 17 транспортных средств и девять артиллерийских установок.

Также отмечено, что российские солдаты успешно отбили около 54 нападений ВСУ, направленных на прорыв окружения в районе Красноармейска. В результате отражённых атак уничтожены более 225 украинских военных и 11 бронемашин.Одновременно с этим бойцы центрального командования продолжали активное продвижение в микрорайонах Восточном, Западном и южном секторе Димитрова.

Дроны «Ростеха» уничтожили тысячи целей противника в зоне СВО
Дроны «Ростеха» уничтожили тысячи целей противника в зоне СВО

Между тем украинское командование осуществляет срочную переброску дополнительных сил на Харьковское направление для укрепления позиций в районе Волчанска. В район населённого пункта Вильча направляются 225-й отдельный штурмовой полк и 48-й отдельный разведывательный батальон Вооружённых сил Украины. Эти подразделения призваны спасти ситуацию на критическом участке фронта.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar