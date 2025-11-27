Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 11:27

Дроны «Ростеха» уничтожили тысячи целей противника в зоне СВО

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции уничтожили тысячи целей с использованием беспилотных авиационных комплексов разработки «Ростех». Соответствующее заявление сделала пресс-служба государственной корпорации.

«С помощью наших дронов российские войска разведали и уничтожили тысячи целей противника, в том числе критически важных для его боеспособности», — говорится в сообщении.

В ведомстве подробно описали производимую линейку беспилотников, включающую аппараты различных классов и назначения. Речь идёт о десяти типах разведывательных и ударных систем, среди которых особое место занимают барражирующие боеприпасы «КУБ», комплексы «СКАТ 350М» и аппараты целеуказания «Гранат-4». Отдельно отмечаются возможности дрона БПЛА 400Т, оснащённого тепловизионным каналом для работы в условиях ограниченной видимости.

Представители «Ростеха» подчеркнули, что их разработки позволяют эффективно решать широкий спектр задач. Разведывательные аппараты регулярно выявляют замаскированные огневые позиции, пункты дислокации и технику противника. После обнаружения цели оперативно поражаются артиллерией или ударными дронами. Особый интерес представляют дроны-перехватчики от холдинга «Швабе», способные нейтрализовать мини-беспилотники противоборствующей стороны.

ВС РФ закрепляют свои позиции в Волчанске — идёт финальная зачистка города
ВС РФ закрепляют свои позиции в Волчанске — идёт финальная зачистка города

Ранее сообщалось, что российские вооружённые силы за минувшие сутки нанесли удары по складам и центрам управления БПЛА ВСУ. Вместе с объектами управления дронами были поражены пункт спутниковой связи и ключевые объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Ростех
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar