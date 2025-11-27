Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции уничтожили тысячи целей с использованием беспилотных авиационных комплексов разработки «Ростех». Соответствующее заявление сделала пресс-служба государственной корпорации.

«С помощью наших дронов российские войска разведали и уничтожили тысячи целей противника, в том числе критически важных для его боеспособности», — говорится в сообщении.

В ведомстве подробно описали производимую линейку беспилотников, включающую аппараты различных классов и назначения. Речь идёт о десяти типах разведывательных и ударных систем, среди которых особое место занимают барражирующие боеприпасы «КУБ», комплексы «СКАТ 350М» и аппараты целеуказания «Гранат-4». Отдельно отмечаются возможности дрона БПЛА 400Т, оснащённого тепловизионным каналом для работы в условиях ограниченной видимости.

Представители «Ростеха» подчеркнули, что их разработки позволяют эффективно решать широкий спектр задач. Разведывательные аппараты регулярно выявляют замаскированные огневые позиции, пункты дислокации и технику противника. После обнаружения цели оперативно поражаются артиллерией или ударными дронами. Особый интерес представляют дроны-перехватчики от холдинга «Швабе», способные нейтрализовать мини-беспилотники противоборствующей стороны.

Ранее сообщалось, что российские вооружённые силы за минувшие сутки нанесли удары по складам и центрам управления БПЛА ВСУ. Вместе с объектами управления дронами были поражены пункт спутниковой связи и ключевые объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.