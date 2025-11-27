Вооружённые Силы Российской Федерации завершают закрепление своих позиций в Волчанске, переходя к финальной стадии зачистки города. Сообщается, что украинские формирования понесли колоссальные потери, исчисляемые десятками тысяч военнослужащих.

Удары тяжёлой реактивной артиллерией по местам скопления укрывшихся военнослужащих ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

По данным SHOT, штурмовые отряды группировки войск «Север» смогли эвакуировать гражданское население, которое на протяжении всего периода боев оставалось в подвальных помещениях. Отмечается, что тысячи тел украинских военных остались в реке Волчья, которую штурмовые группы ВСУ безуспешно пытались преодолеть в течение года. Дополнительно, тысячи тел бойцов ВСУ были обнаружены в лесных массивах близ Синельниково. Утверждается, что их эвакуация в российские морги в настоящее время затруднена из-за интенсивного контрбатарейного огня украинской артиллерии.

Среди прочих потерь противника упоминается полная утрата боеспособности 57-й мотопехотной бригады, а также ликвидация значительного числа боевиков ГУР, входящих в подразделение «Кракен», часть которых была взята в плен. В настоящее время на территории Харьковской области продолжается активная наступательная кампания. Подразделения «Севера» демонстрируют уверенное продвижение как в самом Волчанске, так и на прилегающих лесных участках. Авиация ВКС и реактивная артиллерия, применяя высокоточное оружие, вынуждают силы противника покидать свои укрытия.

Между тем украинское командование осуществляет срочную переброску дополнительных сил на Харьковское направление для укрепления позиций в районе Волчанска. В район населённого пункта Вильча направляются 225-й отдельный штурмовой полк и 48-й отдельный разведывательный батальон Вооружённых сил Украины. Эти подразделения призваны спасти ситуацию на критическом участке фронта.