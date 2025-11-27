Командование ВСУ сняло с должности командира 57-й отдельной мотопехотной бригады Евгения Солодаева после провала под Волчанском. По данным российских силовых структур, под его руководством подразделения бригады не смогли удержать позиции в Харьковской области и массово отступили, некоторые солдаты сдавались в плен.

Солодаев, известный как близкий друг экс-президента Украины Петра Порошенко*, передал командование подполковнику Виталию Поповичу с позывным Ветер. В районе Волчанска складывается критическая ситуация: бойцы 57-й бригады пытаются скрыться, переодевшись в гражданскую одежду, чтобы избежать плен, сообщает ТАСС.

Ранее Life.ru писал, что подразделения ВСУ не хотят выходить на позиции под Харьковом. Инцидент произошёл в 72-й бригаде: бойцы отказались выполнять приказы, и командование было вынуждено вводить резервные части.

