Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 ноября, 04:40

Друг Порошенко* и комбриг ВСУ лишился поста после провала под Волчанском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Командование ВСУ сняло с должности командира 57-й отдельной мотопехотной бригады Евгения Солодаева после провала под Волчанском. По данным российских силовых структур, под его руководством подразделения бригады не смогли удержать позиции в Харьковской области и массово отступили, некоторые солдаты сдавались в плен.

Солодаев, известный как близкий друг экс-президента Украины Петра Порошенко*, передал командование подполковнику Виталию Поповичу с позывным Ветер. В районе Волчанска складывается критическая ситуация: бойцы 57-й бригады пытаются скрыться, переодевшись в гражданскую одежду, чтобы избежать плен, сообщает ТАСС.

Штурмовики ВСУ блокируют выход батальона теробороны из окружения в Гуляйполе
Штурмовики ВСУ блокируют выход батальона теробороны из окружения в Гуляйполе

Ранее Life.ru писал, что подразделения ВСУ не хотят выходить на позиции под Харьковом. Инцидент произошёл в 72-й бригаде: бойцы отказались выполнять приказы, и командование было вынуждено вводить резервные части.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

*Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юния Ларсон
