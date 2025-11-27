В Запорожской области бригада территориальной обороны ВСУ оказалась заблокирована собственными сослуживцами. Российские силовики рассказали РИА «Новости», что штурмовики 225-го полка не дают выйти из окружения батальону, фактически выполняя роль заградотряда.

«Целый батальон буквально оказался в плену у своих же «смежников», которые фактически замкнули кольцо оперативного окружения. Также действия 225-го отдельного штурмового полка можно охарактеризовать, как работа «заградотряда»», – подчеркнул военный.

По словам силовиков, ситуация на запорожском направлении для противника критическая: оборона ВСУ «посыпалась, как карточный домик». Вверенный 225-му штурмовому полку батальон оказался в окружении и запросил эвакуацию, однако в этом ему отказали.

«Стоит перед нами 225-й полк, который не даёт нам выйти из окружения, у них приказ никого не выпускать, а кто будет прорываться – расстреливать на месте, и это правда, я видел, как они открывают огонь по нам», – приводит слова командира 102-й бригады теробороны ВСУ Игоря Кузина его родственница.

Ранее Life.ru писал, что украинские подразделения могут потерять контроль над городом Гуляйполе. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая объяснила это проблемами управления и решениями командования. По её словам, некомпетентность старших офицеров продолжает подрывать позиции ВСУ на фронте.