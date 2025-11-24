Россия и США
24 ноября, 06:43

Командование ВСУ срочно перебросило подкрепление для обороны Волчанска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Украинское командование осуществляет срочную переброску дополнительных сил на Харьковское направление для укрепления позиций в районе Волчанска. Об этом сообщает проект «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».

По данным «‎Бесстрашных», в район населённого пункта Вильча направляются 225-й отдельный штурмовой полк и 48-й отдельный разведывательный батальон Вооружённых сил Украины. Эти подразделения призваны спасти ситуацию на критическом участке фронта.

Одновременно с этим на другом участке фронта российские подразделения продолжают наступательные действия. В районе Синельниково отмечено продвижение и занятие двух вражеских опорных пунктов с общим продвижением до 300 метров в прилегающем лесном массиве.

В 95-й бригаде ВСУ из четырёх тысяч человек осталось лишь 10 штурмовиков
Ранее в российских силовых структурах сообщали, что офицерский состав ВСУ в спешке уносит ноги из населённого пункта Вильча под Волчанском. Они переносят командные пункты в более безопасные места, пока ВС РФ заканчивают с освобождением самого Волчанска.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
