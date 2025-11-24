Командование ВСУ срочно перебросило подкрепление для обороны Волчанска
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO
Украинское командование осуществляет срочную переброску дополнительных сил на Харьковское направление для укрепления позиций в районе Волчанска. Об этом сообщает проект «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».
По данным «Бесстрашных», в район населённого пункта Вильча направляются 225-й отдельный штурмовой полк и 48-й отдельный разведывательный батальон Вооружённых сил Украины. Эти подразделения призваны спасти ситуацию на критическом участке фронта.
Одновременно с этим на другом участке фронта российские подразделения продолжают наступательные действия. В районе Синельниково отмечено продвижение и занятие двух вражеских опорных пунктов с общим продвижением до 300 метров в прилегающем лесном массиве.
Ранее в российских силовых структурах сообщали, что офицерский состав ВСУ в спешке уносит ноги из населённого пункта Вильча под Волчанском. Они переносят командные пункты в более безопасные места, пока ВС РФ заканчивают с освобождением самого Волчанска.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.