Украинское командование осуществляет срочную переброску дополнительных сил на Харьковское направление для укрепления позиций в районе Волчанска. Об этом сообщает проект «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».

По данным «‎Бесстрашных», в район населённого пункта Вильча направляются 225-й отдельный штурмовой полк и 48-й отдельный разведывательный батальон Вооружённых сил Украины. Эти подразделения призваны спасти ситуацию на критическом участке фронта.

Одновременно с этим на другом участке фронта российские подразделения продолжают наступательные действия. В районе Синельниково отмечено продвижение и занятие двух вражеских опорных пунктов с общим продвижением до 300 метров в прилегающем лесном массиве.