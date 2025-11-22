Россия и США
22 ноября, 05:21

Офицеры ВСУ спешно покидают населённый пункт Вильча под Волчанском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Офицерский состав ВСУ начал спешно покидать населённый пункт Вильча в Харьковской области. Как сообщили в российских силовых структурах, эвакуация затронула командование 57-й отдельной мотопехотной бригады и других подразделений.

«Офицерский состав начал срочную эвакуацию из населённого пункта Вильча и переносит пункты управления на более безопасное расстояние», подтвердил собеседник РИА «Новости».

Отмечается, что населённый пункт расположен южнее Волчанска, где продолжаются активные боевые действия.

ФСБ обнаружила схрон ВСУ с химическим оружием под Красноармейском в ДНР
Ранее Life.ru писал, что российские военнослужащие взяли в плен группу боевиков ВСУ в районе города Северск в Донецкой Народной Республике. Это произошло в результате ошибки украинских командиров. Пленные боевики проходили службу в 81-й бригаде Вооружённых сил Украины.

