Офицеры ВСУ спешно покидают населённый пункт Вильча под Волчанском
Офицерский состав ВСУ начал спешно покидать населённый пункт Вильча в Харьковской области. Как сообщили в российских силовых структурах, эвакуация затронула командование 57-й отдельной мотопехотной бригады и других подразделений.
«Офицерский состав начал срочную эвакуацию из населённого пункта Вильча и переносит пункты управления на более безопасное расстояние», — подтвердил собеседник РИА «Новости».
Отмечается, что населённый пункт расположен южнее Волчанска, где продолжаются активные боевые действия.
