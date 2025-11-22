Российские военнослужащие взяли в плен группу боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе города Северск в Донецкой Народной Республике. Это произошло в результате ошибки украинских командиров, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на группировку войск «Южная».

Отмечается, что пленные боевики проходили службу в 81-й бригаде Вооружённых сил Украины. Когда российские бойцы обнаружили противника, то сперва подумали, что это диверсанты.

«Оказалось, что просто, не владея вообще обстановкой, командиры отправили их на позиции, которые уже давно наши», — заявили в группировке.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на Харьковском направлении, в районе Купянска, целые подразделения Вооружённых сил Украины демонстрируют готовность сдаться в плен. По его словам, украинские военнослужащие осознают неизбежность дальнейшего продвижения Армии России для освобождения населённых пунктов на левом берегу реки Оскол. Это понимание и формирует соответствующие настроения в рядах ВСУ.