Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов констатировал, что текущий военный год довел украинскую армию до предела истощения. Отвечая на вопрос издания Zeit касательно дефицита личного состава, он заявил, что положение оценивается как крайне тяжёлое.

«Положение очень тяжёлое, этот военный год довёл нас до изнеможения», — пожаловался Гнатов.

В последнее время киевский режим испытывает острую нехватку солдат. Это усугубляется тем, что насильственные методы, применяемые сотрудниками военкоматов, регулярно вызывают общественные скандалы и протестные настроения.