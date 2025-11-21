Россия и США
21 ноября, 12:51

Глава Генштаба ВСУ заявил об изнеможении украинской армии в 2025 году

Обложка © Wikipedia / Mil.gov.ua

Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов констатировал, что текущий военный год довел украинскую армию до предела истощения. Отвечая на вопрос издания Zeit касательно дефицита личного состава, он заявил, что положение оценивается как крайне тяжёлое.

«Положение очень тяжёлое, этот военный год довёл нас до изнеможения», — пожаловался Гнатов.

В последнее время киевский режим испытывает острую нехватку солдат. Это усугубляется тем, что насильственные методы, применяемые сотрудниками военкоматов, регулярно вызывают общественные скандалы и протестные настроения.

Российские силы: в свою очередь, достигают успехов на фронте. Напомним, накануне президенту России Владимиру Путину сообщили об освобождении Купянска в Харьковской области. Также освобождено более 80% территории Волчанска и свыше 75% Красноармейска (Покровска). Кроме того, бои ведутся уже внутри Константиновки (ДНР).

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

