В 95-й бригаде ВСУ из четырёх тысяч человек осталось лишь 10 штурмовиков
В 95-й бригаде ВСУ численностью четыре тысячи человек осталось всего 10 военнослужащих, способных участвовать в штурмовых действиях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Командование бригады в торжественной обстановке недавно наградило бойцов специальными шевронами с надписью на латыни «Null Spes Hosti» («Нет надежды для врага»). При этом награждены были всего 10 боевиков.
«Даже есть учитывать, что далеко не все военнослужащие бригады участвуют в штурмовых действиях и занимаются другими делами, цифра «10» выглядит очень печально», — сказал собеседник агентства.
Ранее Life.ru сообщал, что эффективность элитного украинского подразделения беспилотной авиации «Птицы Мадьяра» заметно снизилась в результате значительных потерь как в личном составе, так и в технике. Это подразделение считается одним из наиболее подготовленных и результативных в рядах Вооружённых сил Украины.
