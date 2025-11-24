В 95-й бригаде ВСУ численностью четыре тысячи человек осталось всего 10 военнослужащих, способных участвовать в штурмовых действиях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Командование бригады в торжественной обстановке недавно наградило бойцов специальными шевронами с надписью на латыни «Null Spes Hosti» («Нет надежды для врага»). При этом награждены были всего 10 боевиков.

«Даже есть учитывать, что далеко не все военнослужащие бригады участвуют в штурмовых действиях и занимаются другими делами, цифра «10» выглядит очень печально», — сказал собеседник агентства.