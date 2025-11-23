Россия и США
23 ноября, 16:41

На Украине признали провал ВСУ в Красноармейске

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные стремительно продвинулись в Красноармейске (украинское название — Покровск) и уже ушли дальше, заняв окрестности. Также ВС РФ совершили рывок южнее этой агломерации в селе Даченское в ДНР. Об этом сообщает украинский ресурс Deep State.

К северу от Красноармейска в несколько раз увеличилась «серая зона», которая представляла собой свободный коридор около километра. При этом российские военные продолжают теснить украинскую армию, не давая ей закрепиться при отступлении.

Киев бросил 1000 солдат ВСУ погибать под ударами ФАБов в «котле»

Напомним, на данный момент известно, что российские войска контролируют уже более 75% Красноармейска. Город попал в окружение наших солдат. Военные из группировки «Центр» ВС РФ успешно ликвидируют украинские подразделения, попавшие в «кольцо».

Татьяна Миссуми
