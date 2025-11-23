На Украине признали провал ВСУ в Красноармейске

Российские военные стремительно продвинулись в Красноармейске (украинское название — Покровск) и уже ушли дальше, заняв окрестности. Также ВС РФ совершили рывок южнее этой агломерации в селе Даченское в ДНР. Об этом сообщает украинский ресурс Deep State.

К северу от Красноармейска в несколько раз увеличилась «серая зона», которая представляла собой свободный коридор около километра. При этом российские военные продолжают теснить украинскую армию, не давая ей закрепиться при отступлении.