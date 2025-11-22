«В населённом пункте Красноармейск штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окружённых формирований ВСУ в микрорайонах Центральный, Горняк, а также на территории западной промзоны», — указано сообщении ведомства.

ФСБ обнаружила схрон ВСУ с химическим оружием под Красноармейском в ДНР

До этого Минобороны России опубликовало кадры из освобождённого района Шахтёрский в Красноармейске. Бойцы ВС РФ оказывают всестороннюю поддержку мирным жителям города, включая медицинское обслуживание, обеспечение медикаментами и продуктами питания. Напомним, на данный момент известно, что российские войска контролируют уже более 75% Красноармейска.