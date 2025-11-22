Бойцы «Центра» уничтожают окружённые группы ВСУ в Красноармейске
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные из группировки «Центр» успешно ликвидируют украинские подразделения, попавшие в окружение в нескольких кварталах Красноармейска (украинское название Покровск). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«В населённом пункте Красноармейск штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окружённых формирований ВСУ в микрорайонах Центральный, Горняк, а также на территории западной промзоны», — указано сообщении ведомства.
До этого Минобороны России опубликовало кадры из освобождённого района Шахтёрский в Красноармейске. Бойцы ВС РФ оказывают всестороннюю поддержку мирным жителям города, включая медицинское обслуживание, обеспечение медикаментами и продуктами питания. Напомним, на данный момент известно, что российские войска контролируют уже более 75% Красноармейска.
