Минобороны России опубликовало кадры из освобождённого района Шахтёрский города Красноармейск в ДНР. Видео появилось в Telegram-канале ведомства.

Кадры из освобождённого района Шахтёрский. Видео © Telegram / Минобороны России

«На кадрах бойцы группировки войск «Центр» свободно перемещаются по освобождённому микрорайону Шахтёрский города Красноармейска», — говорится в публикации.

Бойцы ВС РФ оказывают всестороннюю поддержку мирным жителям города, включая медицинское обслуживание, обеспечение медикаментами и продуктами питания. Для тех, кто нуждается в безопасности, организована эвакуация в безопасный район с последующим временным размещением и оказанием необходимой помощи.

Кроме того, в ходе патрулирования придомовых территорий, военные тщательно проверяют дороги и окрестности на наличие взрывоопасных предметов и уничтожают их, используя метод накладного заряда.

Напомним, что операция по окружению украинской группировки в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) была завершена к концу октября. Российская армия продолжает надежно удерживать занятые рубежи и пресекать все попытки противника выйти из окружения.



Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Центр» успешно отразили шесть атак ВСУ на Красноармейском направлении. Согласно сводке Министерства обороны от 20 ноября, противник предпринял попытку деблокировать свои окружённые подразделения, используя бронетехнику.