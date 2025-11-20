Подразделения российской группировки «Центр» успешно отразили шесть атак Вооружённых сил Украины на Красноармейском направлении. Согласно сводке Министерства обороны от 20 ноября, противник предпринял попытку деблокировать свои окружённые подразделения, используя бронетехнику.

Атаки велись силами 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ. В результате ответных действий российских военных украинской стороне были нанесены потери: ликвидировано до 30 военнослужащих и уничтожен бронеавтомобиль «Казак».

425-й отдельный десантно-штурмовой полк «Скала», входящий в состав Сухопутных войск Украины, был сформирован подполковником Юрием Гаркавым, чей позывной и лег в основу названия подразделения. В прошлом полк понес значительные потери в ходе боев под Харьковом, что потребовало его полного восстановления. По имеющимся данным, для этого привлекались военнослужащие без должной подготовки. Кроме того, в СМИ поступала информация о случаях жестокого обращения командиров с подчиненными, в том числе о смертельных избиениях военнослужащих, пытавшихся дезертировать.

Напомним, что операция по окружению украинской группировки в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда) была завершена к концу октября. Российская армия продолжает надежно удерживать занятые рубежи и пресекать все попытки противника выйти из окружения.