Украинское командование не информировало бойцов ВСУ о тяжёлом положении в окружённом Красноармейске. Об этом Минобороны России рассказал взятый в плен под данным городом украинский солдат Александр Сидельник.

Пленный солдат ВСУ Александр Сидельник. Видео © Telegram/Минобороны России

«Говорили, что держитесь, всё будет, но когда — хрен его знает, когда будет возможность. Вот такого плана. Что мы в окружении, нам никто ничего не говорил», — сказал Сидельник.

Боец рассказал, что в блиндаже, где он находился вместе с другими военнослужащими ВСУ, закончились продукты, вода и боеприпасы. Из-за постоянных обстрелов выйти наружу было невозможно, поэтому приходилось пить дождевую воду. Пленный также пожаловался, что командование не организовывало эвакуацию раненых, и помощь им приходилось оказывать самостоятельно. В итоге большинство раненых погибали.

Сидельник рассказал, что его «приехала забрать милиция» и доставила в военкомат. Там он настоял на медицинском осмотре, так как ранее имел повреждения лёгкого, печени и перелом ноги с оставшимся металлическим элементом. Тем не менее новобранца признали полностью здоровым. Солдат призвал своих сослуживцев, которые хотят выжить, сдаваться в плен.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие отразили шесть атак подразделений ВСУ, предпринятых из района Гришино в Донецкой Народной Республике. Целью украинских формировалось деблокирование их окруженной группировки в Красноармейске (Покровске). При этом отмечается, что штурмовые группы продолжают зачистку противника в Центральном микрорайоне и западной части микрорайона Горняк.