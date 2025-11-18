Россия и США
18 ноября, 11:28

Российские военные пленили в Красноармейске мародёров ВСУ, переодетых в гражданских

Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» задержали в Красноармейске двух военнослужащих ВСУ — они были переодеты в гражданскую одежду и занимались мародёрством. Об этом сообщает Минобороны России, публикуя кадры.

Пленные находились в одном из многоквартирных домов микрорайона Лазурный, где скрывались от ответного огня. При досмотре в их вещевых мешках были обнаружены награбленные предметы домашнего обихода — от старых проигрывателей до шуруповёртов и ноутбуков. Бойцы признались, что систематически занимались мародёрством в покинутых жителями квартирах.

ВС РФ пленили переодетых в гражданских мародеров ВСУ в Красноармейске. Обложка © Telegram / Минобороны России

Вэсэушники также подтвердили, что по приказу командования должны были расстреливать мирных жителей, пытавшихся выйти к российским военным. В настоящее время группировка войск «Центр» продолжает зачистку Красноармейска от остатков украинских формирований.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ отразили шесть атак ВСУ, предпринятых из района населённого пункта Гришино в Донецкой Народной Республике. Как указывается, целью украинских формирований было деблокирование окружённой группировки в городе Красноармейск (Покровск). Российские штурмовые группы продолжают зачистку в Центральном микрорайоне и западной части микрорайона Горняк, в результате отражения атак было уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ.

Анастасия Никонорова
