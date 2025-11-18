В Минобороны рассказали о продвижении российских войск в Димитрове

Военнослужащие Центральной группировки войск ВС РФ активно теснят противника в городе Димитров (украинское название — Мирноград) Красноармейского района ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России 18 ноября. Часть населённого пункта уже освобождена.

«В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города», — сообщили на брифинге.

Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские вооружённые формирования оказались в оперативном окружении в городе Димитров (Мирноград). По его словам, противник предпринимает попытки прорыва, но все возможные направления отхода находятся под огневым контролем российских подразделений.