Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 ноября, 09:31

В Минобороны рассказали о продвижении российских войск в Димитрове

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Военнослужащие Центральной группировки войск ВС РФ активно теснят противника в городе Димитров (украинское название — Мирноград) Красноармейского района ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России 18 ноября. Часть населённого пункта уже освобождена.

«В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города», — сообщили на брифинге.

Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские вооружённые формирования оказались в оперативном окружении в городе Димитров (Мирноград). По его словам, противник предпринимает попытки прорыва, но все возможные направления отхода находятся под огневым контролем российских подразделений.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
