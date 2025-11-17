Россия и США
17 ноября, 09:32

Бойцы ВС РФ отразили пять атак ВСУ у Гришино и продвинулись в Димитрове

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

В Минобороны сообщили, что бойцы группировки «Центр» пресекли пять попыток украинских сил прорваться из района Гришино (ДНР). Эти атаки, по данным ведомства, были направлены на деблокирование окружённых подразделений ВСУ.

В военном сообщении уточнили, что отражены были отражены 5 атак подразделений 425-го штурмового полка «Скала» и 32-й механизированной бригады ВСУ». По итогам боёв, по оценке министерства, ликвидировано до 25 украинских военнослужащих и уничтожена единица бронетехники.

Также Минобороны сообщило, что в Димитрове (ДНР) подразделения 51-й армии продвигаются в микрорайоне Восточный и на юге города. Штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады продолжают успешное наступление в районе микрорайона Западный, где уже освобождено более 30 зданий.

12 контратак за сутки: Тысячи солдат ВСУ не смогли вырваться из «котла» в Покровске
За минувшие сутки российские силы дважды пресекли попытки украинских войск эвакуировать своих бойцов, оказавшихся в окружении в районе Купянска. По сообщению военного ведомства, штурмовые группы 6-й армии успешно продолжают операции по нейтрализации окруженных украинских подразделений на Купянском направлении. Попытки 125-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины вывести свои части из окружения, предпринятые в районах Благодатовки и Великой Шапковки, были пресечены в результате ответного огня российских подразделений.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

