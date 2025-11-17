Две попытки ВСУ прорвать «котёл» под Купянском обернулись бойней с десятками павших

Российские военные за последние сутки сорвали две попытки ВСУ вывести своих окружённых бойцов из района Купянска. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, штурмовые подразделения 6-й армии продолжают ликвидацию окружённых украинских формирований в Купянском направлении. Попытки 125-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии ВСУ деблокировать свои силы предпринимались в районах Благодатовки и Великой Шапковки, однако были остановлены огнём российских подразделений.

«В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, боевая бронированная машина Senator канадского производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей», — уточнило МО РФ.