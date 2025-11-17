Две попытки ВСУ прорвать «котёл» под Купянском обернулись бойней с десятками павших
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr
Российские военные за последние сутки сорвали две попытки ВСУ вывести своих окружённых бойцов из района Купянска. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, штурмовые подразделения 6-й армии продолжают ликвидацию окружённых украинских формирований в Купянском направлении. Попытки 125-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии ВСУ деблокировать свои силы предпринимались в районах Благодатовки и Великой Шапковки, однако были остановлены огнём российских подразделений.
«В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, боевая бронированная машина Senator канадского производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей», — уточнило МО РФ.
Ранее Life.ru сообщал, что Российская армия сорвала попытку ВСУ прорвать кольцо окружения под Купянском. Кроме того, по словам командира ВС РФ, восточную часть города получится зачистить от украинских боевиков в ближайшие пять дней.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.