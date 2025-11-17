Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 ноября, 10:15

«Пытаются вырваться»: ВСУ попали в ловушку нашей армии в Димитрове

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские вооружённые формирования оказались в оперативном окружении в городе Димитров (Мирноград). По его словам, противник предпринимает попытки прорыва, но все возможные направления отхода находятся под огневым контролем российских подразделений.

«Чуть сложнее ситуация в Димитрове. Потому что есть ещё определённые, скажем так, тропы, которые пытается использовать противник, но эти все направления также находятся под огневым контролем наших подразделений», — пояснил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что российские силы начали зачистку многоэтажных кварталов города, чтобы полностью блокировать пути отхода ВСУ. Оперативная обстановка в Димитрове продолжает оставаться напряжённой. Украинские подразделения, по данным главы ДНР, несут значительные потери и предпринимают отчаянные попытки выйти из окружения, используя малоизвестные пути сообщения между жилыми массивами.

Пушилин заявил об ухудшении положения ВСУ в окружённом Димитрове
Ранее сообщалось, что в районе Родинского российские подразделения и силы ДНР уничтожили украинских военнослужащих, пытавшихся деблокировать Димитров. Противник предпринял попытки атаки в данном направлении, но все они были эффективно отражены с улучшением позиций союзных войск. Масштабы и последствия боевых действий уточняются, при этом контроль над ситуацией в районе сохраняется за силами ДНР и союзными подразделениями.

Анастасия Никонорова
