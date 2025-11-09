Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 ноября, 18:52

Пушилин заявил об ухудшении положения ВСУ в окружённом Димитрове

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Ситуация для украинских военных в городе Димитров (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике ухудшается. Вооружённые силы РФ практически окружили населённый пункт, что не позволяет противнику проводить ротацию и отступить без значительных потерь. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Касаемо Димитрова, здесь также ситуация для противника продолжает ухудшаться, город находится практически в окружении, и выйти, переместиться, провести ротацию или просто уже даже сбежать безболезненно у противника нет возможности от слова совсем», — отметил Пушилин в видеообращении.

Армия России ведёт успешное наступление в микрорайоне Динас Красноармейска
Армия России ведёт успешное наступление в микрорайоне Динас Красноармейска

Ранее Денис Пушилин сообщил, что военнослужащие ВСУ, оказавшиеся в оперативном окружении в районе Красноармейска и Димитрова, не могут оказывать сопротивления нарастающему натиску российских сил и массово сдаются в плен. По его словам, ВС РФ успешно справляются со своими задачами, несмотря на активные попытки неприятеля прорвать окружение и контратаковать. Кроме того, на днях в Министерстве обороны России сообщили, что за сутки подразделения ВС РФ освободили 19 зданий в Димитрове. Согласно информации военного ведомства, продвижение российских сил продолжается, и в районе Димитрова создаются условия для дальнейшего развития наступательной операции.

