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Регион
Опубликовано 6 ноября 2025, 09:29

ВС РФ зачистили 19 зданий от ВСУ в Димитрове ДНР

Обложка © Владимир Гердо/ТАСС

Обложка © Владимир Гердо/ТАСС

Подразделения российских войск за минувшие сутки освободили 19 зданий в Димитрове Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжали активные наступательные действия в направлении микрорайона “Западный”. От украинских боевиков освобождены 19 зданий», — говорится в сообщении ведомства.

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В Минобороны подчеркнули, что продвижение российских подразделений продолжается, и в районе Димитрова создаются условия для дальнейшего наступления.

Напомним, российские войска сжимают кольцо вокруг ВСУ в Димитрове. Подразделения 5-й мотострелковой бригады ведут бои, освобождая дом за домом, улицу за улицей.

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Марина Фещенко
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