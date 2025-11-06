ВС РФ зачистили 19 зданий от ВСУ в Димитрове ДНР

Подразделения российских войск за минувшие сутки освободили 19 зданий в Димитрове Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжали активные наступательные действия в направлении микрорайона “Западный”. От украинских боевиков освобождены 19 зданий», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что продвижение российских подразделений продолжается, и в районе Димитрова создаются условия для дальнейшего наступления.

Напомним, российские войска сжимают кольцо вокруг ВСУ в Димитрове. Подразделения 5-й мотострелковой бригады ведут бои, освобождая дом за домом, улицу за улицей.