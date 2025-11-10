Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 07:56

Пушилин: ВСУ попытались деблокировать Димитров через Родинское, но безуспешно

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В районе Родинского в Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили украинских военнослужащих, которые пытались деблокировать Димитров. Об этом в эфире «Россия-24» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Также мы видим, что есть попытки в районе Родинского противника атаковать, но здесь тоже наши подразделения понимают, что делать, и, по сути, противник был уничтожен при данных попытках», — сказал он.

Направление Родинского выбиралось противником с целью деблокировать Димитров. Российские и подразделения ДНР смогли эффективно отразить атаки и улучшить свои позиции в этом районе. Масштабы и последствия боевых действий уточняются, однако контроль за ситуацией остаётся у сил ДНР и союзных войск.

Стало известно о массовой сдаче в плен солдат ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова
Стало известно о массовой сдаче в плен солдат ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

Ранее сообщалось, что ситуация для украинских войск в Димитрове (Мирнограде) продолжает ухудшаться. Город практически окружён силами РФ, что не позволяет противнику проводить ротацию или отступать без серьёзных потерь. Украинские подразделения лишены возможности безопасно покинуть населённый пункт.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Денис Пушилин
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar