В районе Родинского в Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили украинских военнослужащих, которые пытались деблокировать Димитров. Об этом в эфире «Россия-24» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Также мы видим, что есть попытки в районе Родинского противника атаковать, но здесь тоже наши подразделения понимают, что делать, и, по сути, противник был уничтожен при данных попытках», — сказал он.

Направление Родинского выбиралось противником с целью деблокировать Димитров. Российские и подразделения ДНР смогли эффективно отразить атаки и улучшить свои позиции в этом районе. Масштабы и последствия боевых действий уточняются, однако контроль за ситуацией остаётся у сил ДНР и союзных войск.

Ранее сообщалось, что ситуация для украинских войск в Димитрове (Мирнограде) продолжает ухудшаться. Город практически окружён силами РФ, что не позволяет противнику проводить ротацию или отступать без серьёзных потерь. Украинские подразделения лишены возможности безопасно покинуть населённый пункт.